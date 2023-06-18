ماذا حدث في كل يوم من أيام ذي الحجة؟.. عضو لجنة الفتوى يحسم الجدل

دائما ما تزداد التساؤلات في كل عام عن ماذا حدث في كل يوم من أيام ذي الحجة، خاصة أن الكثير من الأشحاص يرددون بعض الأقاويل بخصوص حدوث العديد من المعجزات للأنبياء في شهر ذي الحجة.

ماذا حدث في كل يوم من أيام ذي الحجة؟

وتستعرض «الوطن» الأقاويل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما حدث في كل يوم من أيام ذي الحجة وهي:

1-الله سبحانه وتعالى غفر لسيدنا آدم في اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

2- اليوم الثاني استجاب الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف عليه السلام.

3- استجاب لدعاء سيدنا زكريا في الثالث من ذي الحجة.

4- اليوم الرابع شهد مولد سيدنا عيسى عليه السلام، وفي اليوم الخامس وُلد سيدنا موسى.

5- فتح الله سبحانه وتعالى أبواب الخير لنبينا محمد في السادس من ذي الحجة.

6- تغلق جميع أبواب جهنم التي يصل عددها إلى 30 بابًا من العسر، ويفتح 30 بابًا من الفرج للصائمين في اليوم السابع من هذا الشهر المبارك.

7- اليوم الثامن وهو الذي يُعرف باسم يوم التروية، يليه يوم عرفة «وقفة عرفات» وفية يغفر الله عز وجل الذنوب لعام مضى وعام قادم.

8- أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو العاشر من ذي الحجة.

«لاشين» يوضح ماذا حدث في كل يوم من أيام ذي الحجة

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، والذي أكد أن هذه المعجزات المتداولة في الأعلى والتي يزعم البعض أنها حدثت في ذي الحجة فإنه لم يرد عنها دليل في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف أن العشر الأوائل من ذي الحجة يجب على الإنسان أن يغتنمها لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها «لم يصم العشر» أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، وكان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس.