موعد عيد الأضحى 2023 في الجبيل وبداية الإجازة

موعد عيد الأضحى 2023 في الجبيل من الموضوعات التي يهتم بها الكثيرون من المقيمين بتلك المنطقة بالمملكة العربية السعودية، حيث تفصلنا أيام قليلة عن موعد العيد، ويستعد الكثيرون لذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الأقارب لصلة الرحم، وعلى الفقراء لإسعادهم وابتغاء الثواب والأجر من الله.

وفي السطور القادمة، تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في الجبيل وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى 2023 في الجبيل

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، أن موعد عيد الأضحى في الجبيل فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فإنه يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد يوم عرفة 1444 في السعودية

ويكون يوم عرفة هو أكثر أيام العام قدسية للمسلمين، ويتم خلال أهم فيه أهم مناسك الحج، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق هجريا 9 من شهر ذي الحجة.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكومة.