في عيد ميلاده.. رحلة معاناة أحمد مكي مع فيروس أصاب «الطحال»

«من رحم المعاناة والألم، تُولد لحظات الأمل والانتصار».. لخصت تلك العبارة رحلة الفنان أحمد مكي مع المرض قبل نحو 7 أعوام، أبعده لفترة عن الأضواء، ليُحاول التغلب عليه، فتتغير معه نظرته للحياة وبعض أفكاره.

أصيب بفيروس أثّر على أجهزة الجسد

«الطحال مكنش بيخليني أعرف أشرب ميه لشهور، ولا بعرف أبلع ريقي»، هكذا تحدث أحمد مكي، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، عن رحلة مرضه، متابعًا في تصريحات صحفية، أنه أصيب بفيروس أثّر على عدد من أجهزة جسده: «كنت باخذ الغداء في حقن بالوريد، والمرض أدى لكسل خلاني أنام 18 ساعة في اليوم».

ينام 20 ساعة يوميًا

وقال أحمد مكي، في حوارٍ تليفزيوني سابق له مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه أصيب بفيروس نادر في الطحال، وتم علاجه بشكلٍ خاطئ في البداية، الأمر الذي ساهم في تدهور حالته الصحية، وكاد أنّ يدخل في غيبوبة، إذ كان ينام لمدة تزيد عن الـ20 ساعة يوميًا، بسبب الخمول الذي أصاب الكبد.

وأوضح أحمد مكي، أنه فقد أكثر من 30 كيلوجراما من وزنه، كونه لم يتناول الطعام بشكلٍ جيد، حيث كان يعتمد على المحاليل الطبية.