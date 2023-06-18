لميس جابر لـ«الشاهد»: لم أكن متخيلة خطورة الإخوان حتى 28 يناير 2011

قالت الروائية والكاتبة الصحفية الدكتورة لميس جابر، إنها لم تكن متخيلة خطورة الإخوان في مصر، حتى يوم الجمعة 28 يناير 2011، حين نزلت الشارع، ووجدت عددا من الناس يسيرون بأسلحة بيضاء وجنازير، وهناك محلات هوجمت عدا محلين، ففهمت لماذا هاجمت الجماعة محلات بعينها.

«جابر»: سلوك العنف لدى الإخوان ليس به إبداع منذ الأربعينيات

أضافت «جابر»، خلال استضافتها في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ سلوك العنف لدى الإخوان، لا يوجد به إبداع منذ الأربعينيات، أول عربية مفخخة كانت أمام بيت النحاس باشا رئيس وزراء مصر السابق، ومحاولة أخرى لاغتيال النحاس بدراجات بخارية ورشاشات أمام بيته.

تاريخ أول قميص ناسف لجماعة الإخوان

تابعت الروائية والكاتبة الصحفية، أن «أول قميص ناسف جاء في اعترافات محمود عبد اللطيف، وهو سباك من إمبابة، المتهم باغتيال عبد الناصر في المنشية، وحين سألوه أن يصف القميص، قال هو مليء بالديناميت، وخشيت أن أرتديه، فمشهد 28 يناير 2011 لا يختلف عن تاريخ الإخوان».