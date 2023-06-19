ليلى علوي تتحدث عن كواليس فيلم «شوجر دادي»: محستش بغربة وسط فريق العمل

عبّرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بعد نجاح فيلم "شوجر دادي" في دور العرض، قائلة: "فيلم شوجر دادي مختلف عن ماما حامل وليس الجزء الثاني منه والحدوتة ليس لها علاقة بالأخرى، لأن الفيلم الجديد معمول بحرفية".

تابعت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "أنا مؤمنة دائمًا بالأرزاق وأن تقديرات الله تختلف ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر لكن كنت على الأقل مؤمنة أننا بنعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحًا".

ولفتت إلى أنه من الطبيعي أن تعمل مع أجيال مختلفة سواء مخرجين أو فنانين وهذا ليس جديدًا بل من بداية حياتها، قائلة: "محستش بغربة وسطهم بالعكس بيضيفوا ليا".

كواليس فيلم شوجر دادي

كشفت أنها شعرت بسعادة بالغة في تجربة "شوجر دادي"، قائلة: "كنا بنشتغل بروح وحب دائم والمرغني بحبه أوي ضحكني كتير ودمه خفيف وطيب أوي".

أبطال فيلم شوجر دادي

يذكر أن فيلم "شوجر دادي" من بطولة عدد كبير من الفنانين ومن بينهم بيومي فؤاد، تامر هجرس، فرح الزاهد، حمدي الميرغني، جوهرة.