أسعار الأضاحي في سوق المواشي بمطروح.. تبدأ من 8 آلاف جنيه

يتوافد المواطنون على سوق المواشي في مدينة مرسى مطروح وجميع الأسواق في المدن والقرى من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوباً، للتعرف على أسعار الأضاحي وشراء الذبائح، خاصة الغنم والماعز البرقي والذي تشتهر به مطروح، عن غيرها من المحافظات.

الأغنام والماعز البرقي

الغنم والماعز البرقي من أجود أنواع اللحوم الممتازة التي تجذب الكثير لشرائها في عيد الأضحى حسب عبد التواب القناشي من تجار المواشي بمطروح لـ"الوطن"، مستكملا البرقي يتميز أنه يتربى على المراعي الطبيعية، داخل الصحراء الغربية، ويتناول العشب ويتغذى على الحشائش التي تنمو على مياه الأمطار، خلال موسم الشتاء والخريف وهو ما يعطي مذاقا طيبا للحوم، بخلاف القيمة الغذائية المرتفعة.

أسعار الأضاحي في سوق المواشي بمطروح

وتبدأ أسعار الأضاحي في سوق المواشي في مدينة مرسى مطروح من سعر 8 آلاف جنيه للذبيحة الخروف البرقي وزن 40 كيلو صاحي طبقاً لطارق رزق تاجر مواشي بمطروح، إذ يسجل سعر الكيلو 200 جنيه، والخروف وزن 45 كيلو بسعر 9 آلاف جنيه، والخروف وزن 50 كيلو بسعر 10 آلاف جنيه.

أسعار الماعز

ويباع الماعز في سوق المواشي بمطروح بسعر 190 جنيها الكيلو صاحي للجدي والتي يبلغ عمره 12 شهرا فأكثر لتكون جائزة للأضحية، وهي من أجود أنواع الماعز نظراً لقلة نسبة الدهون بها وارتفاع نسبة تصافي اللحم، بسبب التغذية في الصحراء على المراعي الطبيعية على مدار العام، بجانب الوجبات المكملة من خلال العلف.