محافظ جنوب سيناء: ضخ 40 طن مواد غذائية بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تسعى لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية متطلباتهم من اللحوم والسلع الغذائية في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الشركة العامة لتجارة الجملة قامت بضخ ما يقرب من 30 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء وجاري بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

40 طن مواد غذائية

أوضح محافظ جنوب سيناء أنه جرى وصول 40 طن مواد غذائية بأسعار مخفضة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى جنوب سيناء لتوفير السلع للمواطنين ومنع احتكار وجشع التجار، موضحا أن الكميات وصلت أمس الأحد وسيجرى توزيعها بالمنافذ.

وتابع أن إجمالي الكميات التي وصلت إلى محافظة جنوب سيناء بلغت 40 طن مواد غذائية متنوعة سيجري بيعها للمواطنين بجميع مدن المحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

منع الاحتكار

أوضح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء سيتم توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لمنع الاحتكار ومجابهة جشع التجار وذلك في إطار الاستعدادات لقدوم عيد الاضحي المبارك.

وتابع أن القافلة إحدى القوافل التي تجوب المحافظة كل 15 يوما لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.