محمد دسوقي يعلن وفاة شقيقته: ادعوا لها بالرحمة

أعلن الفنان محمد دسوقي، عن وفاة شقيقته، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي علىموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة شقيقة الفنان محمد دسوقي

وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده توفيت إلى رحمة الله تعالى أختي الغالية»، وطلب من جمهوره الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن الفنان محمد دسوقي

بدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن العشرين، وعمل بالسينما والمسرح والتلفزيون وأدى أدواراً ثانوية مساعدة، من أفلامه «سمك لبن تمر هندي، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان»، ومن مسلسلاته «على باب الوزير، ملكة في المنفى، اسم مؤقت».

آخر أعمال الفنان محمد دسوقي

آخر أعمال الفنان محمد دسوقي مسلسل «ستهم» مع الفنانة روجينا، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار تشويقي بعدما يُقتل زوجها، تدخل «ستهم» في عدة صراعات مع أسرتها وتحاول تربية أبناءها بعيدا عن المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه الصعوبات التي تقابلها في الحياة.

مسرحية «سلام مربع» مع الفنان محمد هنيدي، وتدور فكرة المسرحية حول قصة المغني «سيّد» وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته.