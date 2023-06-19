دوي انفجار قوي يهز مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الاثنين، دوي انفجار قوي في مدينة أوديسا جنوب البلاد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية، في عدة مناطق من بينها أوديسا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، صدت القوات الروسية، محاولات من الجيش الأوكراني لاقتحام خطوط الدفاع الروسية على 4 جبهات، من بينها جنوب دونيتسك، كان أعنفها على محور زابوريجيا وخيرسون، فيما أسهمت مروحيات «كا 52» المعروفة باسم «التمساح»، فالتصدي الروسي للهجوم.

ووجهت «كا 52»، ضربات قوية لرتل من المدرعات والدبابات الأوكرانية في الجبهة الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزير الخارجية الإيطالي: «روما» تدعم كل الوساطات لتحقيق السلام

سياسيا، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن يجب أن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا حتى يتحقق السلام، مضيفا في حديث خاص لقناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، إن السلام يجب أن يتحقق من دون تعرض «كييف» لهزيمة أمام القوات الروسية.

وأشار تاياني، إلى أن بلاده تدعم كل الوساطات التي تهدف لتحقيق السلام في أوكرانيا.