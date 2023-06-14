بوتين يشيد بإمكانيات الجيش الروسي: سيكون الأفضل في العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصائص ونوعية الأسلحة الروسية في الجيش الروسي تتحسن، وقد أتاحت الأزمة الروسية الأوكرانية فهم كيفية ضبط الجيش الروسي ليكون الأفضل في العالم.

بوتين: نعمل من أجل أن يكون الجيش الروسي الأفضل في العالم

وقال بوتين، في اجتماع مع المراسلين الحربيين: «لم يعد هناك صناعة دفاعية تقريبا في أوكرانيا، لكن عملياتنا الإنتاجية تتزايد، والجودة تزداد وتتحسن، والخصائص تتحسن، والمدى والدقة أيضا، ولولا حدوث أزمتنا مع أوكرانيا، فربما لما فهمنا أبدا كيفية ضبط دفاعنا من أجل أن يكون الجيش الروسي الأفضل في العالم، لكننا سنفعل ذلك».

بوتين: الجيش الروسي يفتقر إلى العديد من الأسلحة

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «يفتقر الجيش الروسي إلى العديد من الأشياء كالذخائر الموجهة بدقة، ومعدات الاتصالات، والطائرات دون طيار، ولكن من ناحية الكم لا الكيف».

وأوضح الرئيس الروسي أنه في محادثة مع جنود الجيش الروسي الموجودين في الخطوط الأمامية، كانت هناك طلبات لتخصيص إضافي للأسلحة المضادة للبطاريات.

بوتين يشيد بإمكانيات الجيش الروسي

كما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدبابة «تي- 90 براريف»، معتبرا إياها أفضل دبابة في العالم، فمجرد دخولها إلى الموقع المطلوب، لا يوجد شيء يمكن للعدو القيام به هناك.

واختتم بوتين حديثه: «الآن يمكننا أن نقول أن تي-90 براريف هي أفضل دبابة في العالم، بمجرد دخولها إلى الموقع، ينتهي كل شيء هناك، لا يوجد أحد ولا يوجد شيء للقيام به، علاوة على ذلك فهي أكثر دقة وأعلى أمنا».