زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال الجزائر

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، شمال الجزائر، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم تعلن السلطات عن وقوع إصابات او أضرار جراء زلزال الجزائر.

بؤرة زلزال الجزائر جنوب غرب بجاية

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات، إن بؤرة زلزال الجزائر ضربت شمال الجزائر، وقعت على مسافة 40 كيلومتر جنوب غرب بجاية الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

وفي 20 مايو الماضي، ضرب زلزال الجزائر، بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، شمال البلاد بعمق 10 كيلومترات وعلى مسافة 34 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة وهران شمال غرب البلاد، وفقا لبيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي.

كما شهدت البلاد في 20 إبريل من العام الجاري، زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، شمال البلاد على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في ذلك الوقت، إن البؤرة وقعت على مسافة 26 كيلومترا شمال الجزائر العاصمة.