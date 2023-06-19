مغادرة آخر أفواج الحج البري عبر ميناء نويبع.. 603 حجاج و20 حافلة

يستعد ميناء نويبع، اليوم، لمغادرة آخر أفواج الحج البري، على متن العبارة «آيلة» وعدهم 603 حجاج، و20 حافلة، ليصل إجمالي عدد حجاج البر المغادرين من ميناء نويبع 4 آلاف حاج و105 حافلات حج، منذ بدء الموسم، بعد توقف الحج البري 4 سنوات منذ أزمة كورونا.

سرعة إنهاء إجراءات الحجاج

وفق تقرير لهيئة مواني البحر الأحمر، جرى تسيير رحلات مكوكية على متن العبارتين «آيلة» و«سينا» لنقل الحجاج من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردني، من خلال التنسيق الكامل مع الجانب الأردني، لتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج، كما جرى التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الحافلات وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقامها، على أن يجري تفويجها للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

تفاصيل تشغيل العبارات

وتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، من خلال غرفة عمليات، تشغيل العبارات، وأكد ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابعة لها الحافلات لحل أي مشاكل، وتواجد ممثل لوزارة السياحة خلال فترة الحج، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي لتيسير كل الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، ومنها الخدمات الصحية، لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف.