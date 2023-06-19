هل يجوز أداء الحج عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب لـ«قناة الناس» (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل سبق له الحج ويريد الحج عن والده المتوفى، فهل يجوز أداء عن الحج عن والده المتوفي؟.

كمال: يجوز أن تؤدي مناسك الحج عن الوالد المُتوفى في هذه الحالة

وأضاف «كمال» خلال برنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس»، «أنت أديت مناسك الحج عن نفسك، وتريد أن تؤدي المناسك عن والدك المرحوم، طبعا يجوز طالما أديت المناسك عن نفسك لأن الحج الفرض، طالما لديك القدرة المالية والصحية، اذهب ولك الأجر فوالدك يصل له الأجر الكامل».

جميع الأعمال الصالحة في الدنيا تصل إلى الميت

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «لو لم يتيسر لك الحج عن والدك بسبب ظروف صحية أو مادية، فكل الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا، تصل إلى الميت، من ذكر ودعاء وصلاة على النبي واستغفار، وهذا من أعمال البر التي أمرنا الله سبحانه وتعالي أن نقوم بها في الحياة لمن انتقل إلى جوار ربه».