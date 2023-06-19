«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة

أكّدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، فضلًا عن وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار، وهذا ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية التي نشهدها مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع اليوم وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض السواحل الشمالية للبلاد غير مؤثرة تمامًا على النشطة اليومية.

وأضافت «منار غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى، أنَّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل بين 32 و33 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما يكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، أما جنوبي الصعيد وسيناء نشهد فيها طقسًا شديد الحرارة، وذلك خلال فترات النهار.

حالة الطقس خلال فترة الليل

وتابعت أنَّ هناك انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، ويزداد الشعور بذلك في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، موضحة أنَّ الأجواء معتدلة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ونشهد نشاط نسبي للرياح على مدار الأسبوع تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلومترًا على الساعة مع الكتل الهوائية الشمالية يساعد في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، إذ يزداد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الشعور بقيم حرارية أعلى من التي يتمّ إقرارها يوميًا، كون درجات الحرارة المقررة تكون المتوقعة في أماكن تواجد الظل.

تحذيرات مهمة للمواطنين

ووجهت «غانم»، المواطنين بضرورة ارتداء غطاء للرأس بهدف الحماية من أشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 3 أو 4 عصرًا، كون تلك الفترة تسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، مؤكّدة ضرورة تناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل فضلًا عن التواجد في أماكن جيدة التهوية، إذ يوجد هناك ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة كون الكتل قادمة من جهة البحر المتوسط، مشيرة إلى أنَّ الأحوال الجوية مستقرة على معظم المحافظات ولا يوجد رياح مثيرة للأتربة والرمال.