طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة في نهاية الربيع وبداية فصل الصيف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على كل الأنحاء، بدءا من الاثنين 19 يونيو حتى الخميس 22 يونيو، مع نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود في نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائل للحرارة ليلاً على كل الإنحاء.

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أنه تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواح الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يساعد عل تلطيف الأجواء ليلاً.

وتوقعت الهيئة فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية،وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 19 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

درجات الحرارة الثلاثاء 20 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 21 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.