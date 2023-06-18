«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة في أول أيام فصل الصيف 2023

مع بداية فصل الصيف، تشهد البلاد تغيرات متتالية في درجات الحرارة، نظرا لامتداد تاثير منخفض الهند الموسمي الحار، وتأثير الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية الغربية والشرقية، وفق ما كشفت عنه هيئة الارصاد الجوية.

ارتفاع نسب الرطوبة مع بداية صيف 2023

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى ارتفاع نسب الرطوبة مع بداية فصل الصيف 2023، وارتفاع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الطبيعية هذا الوقت من العام، إلا في حال وجود تغيرات مناخية جديدة قد تؤثر علينا في فصل الصيف، أشبه بالتغيرات المناخية والظواهر الجوية التي شهدناها لأول مرة خلال نهاية فصل الربيع في الأسابيع الأخيرة.

حالة الطقس أول أيام فصل الصيف

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام الصيف، بدء من الأربعاء المقبل، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية خلال فترات النهار ومعتدل الحرارة على الأنحاء كافة ليلا.

درجات الحرارة خلال أيام فصل الصيف 2023

وعن درجات الحرارة المتوقعة مع بداية فصل الصيف 2023، وفقا للخرائط الطقسية الصادرة عن الأقمار الصناعية حتى الأن، جاءت كما يلي.

درجات الحرارة الأربعاء 21-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 30.

درجات الحرارة الخميس 22-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

درجات الحرارة الجمعة 23-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.