رئيس جامعة القاهرة ينعى أبوالعلا السلاموني: صاحب أخلاق نبيلة وروح ثرية

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الأديب والكاتب المسرحي الكبير محمد أبوالعلا السلاموني، الذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز 82 عامًا، وهو أحد أبرز خريجي جامعة القاهرة، وأحد الأساتذة الذين تعلم رئيس جامعة القاهرة الفلسفة على أيديهم.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

«الخشت»: أبوالعلا السلاموني من أكثر كتاب المسرح المصري إبداعًا وتميزًا وإنتاجًا

وقال «الخشت» في بيان، إن «السلاموني» له عالم يتميز بالعمق والأصالة، ويعبر عن الروح المصرية في تفردها عبر تاريخ الأدب العالمي، منوهًا بأخلاقه النبيلة وروحه الثرية، ومؤكدًا أنه لا ينسى ما كان يعطيه الأستاذ الكبير أبوالعلا السلاموني من وقت كبير له في المناقشات الفلسفية، وكيف شجعه على التواصل المباشر مع الدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف المصري في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

وتابع: «يعد أبوالعلا السلاموني أكثر كتاب المسرح المصري، تميزًا وإنتاجًا، حيث كتب أكثر من أربعين مسرحية منها: محكمة الحكماء، دكتوراه في الحب، أبو نضارة، فرسان الله والأرض، الحريق، رجل في القلعة، أبوزيد في بلدنا، المزرعة».

أبوالعلا السلاموني.. جوائز وأوسمة

ونال أبوالعلا السلاموني، العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية عام 1984، ووسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1986، وجائزة الدولة في التفوق في الفنون عام 2012، كما حصل في عام 2018 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.