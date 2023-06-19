توريد 111 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج منذ بدء موسم الحصاد

استقبلت شون وصوامع محافظة سوهاج 111 ألفا و126 طنا من القمح، خلال الموسم الحالي، بحسب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج المهندس محمد إبراهيم.

انتظام توريد القمح إلى الشون والصوامع

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أن توريد القمح يجري بشكل منتظم دون أي عوائق، موضحا إلى أن مساحات القمح المنزرعة في المحافظة خلال هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا، وتعمل الأجهزة المعنية على تذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

وناشد «إبراهيم» مزارعي ومواطني سوهاج بضرورة الالتزام الكامل بتوريد القمح للصوامع والشون، وتكثيف الفحص والمتابعة للكميات المستلمة لضمان سير العملية بشكل فعال وسلس.

انتهاء الحصاد في جميع القرى والنجوع

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن الكميات الموردة من القمح إلى الشون والصوامع تزداد بشكل يومي، ومن المتوقع زيادتها بعد انتهاء الحصاد في جميع القرى والنجوع والمراكز في أنحاء محافظة سوهاج.