المنتج الموسيقي الأمريكي كوينسي جونز يتعرض لأزمة صحية بسبب وجبة طعام

تعرض الموسيقي الأمريكي كوينسي جونز لأزمة صحية طارئة تطلبت نقله إلى المستشفى بصورة عاجلة، وفقًا لما أعلنه ممثله الإعلامي، «كان لديه رد فعل سيئ تجاه بعض الأطعمة التي أكلها، وبدافع الحذر الشديد اتصل برقم 911 طلباً للمساعدة»، وبالفعل تمّ استدعاء المسعفين إلى منزل «جونز» في لوس أنجلوس ونقلوه إلى غرفة الطوارئ.

«جونز» يخرج من المستشفى

أشار ممثل المنتج الموسيقي كوينسي جونز، البالغ من العمر 90 عامًا، إلى أنَّه لم يفقد وعيه أبدًا وكان في حالة معنوية كبيرة بالرغم من صعوبة الموقف، وخرج «جونز» من المستشفى بعد ساعات بعد ما منحه الأطباء الإذن بالخروج بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

من هو كوينسي جونز؟

وُلد كوينسي جونز جونيور عام 1934 على الجانب الجنوبي من شيكاغو وبدأ في عزف الموسيقى في سن مبكرة، انفصل والديه في وقت لاحق بعد إيداع والدته في مصحة لمرض عقلي، وانتقل مع والده وزوجته إلى ولاية واشنطن في عام 1943، واستقر أخيرًا في سياتل.

تابع عزف الموسيقى في المدرسة الثانوية بعد حصوله على منح دراسية إلى جامعة سياتل ولاحقًا إلى كلية بيركلي للموسيقى المرموقة في بوسطن ، ترك دراسته للحصول على تعليم واقعي، انتقل لاحقًا إلى نيويورك، إذ عمل مع عظماء الموسيقى سارة فون ودينا واشنطن والكونت باسي وديوك إلينجتون وفرانك سيناترا وغيرهم.

حصل على وظيفة في شركة «Mercury Records»، إذ تمت ترقيته في عام 1961 إلى نائب الرئيس، مما جعله أول أمريكي من أصل أفريقي يشغل هذا المنصب، وفي عام 1980 أسس شركة «Qwest Records» الخاصة به كمشروع مشترك مع شركة «Warner Bros Records»، وامتد مشواره الفني لـ5 عقود في مجال الترفيه تمّ ترشيحه فيها 79 مرة لجائزة جرامي، حصل منهاعلى 28 جائزة.