اجتماع هام لوزير التعليم مع رؤساء اللجان بشأن امتحانات الثانوية العامة

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مهمًا وعاجلًا، ظهر اليوم الاثنين، مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، لبحث ما تم خلال الأسبوع الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ومناقشة ما تمّ من إخفاقات وإنجازات بلجان امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكّد وزير التعليم، أنَّه سيتمّ مناقشة كل ما ظهر خلال الأيام الماضية بامتحانات الثانوية العامة ومنح رؤساء اللجان تعليمات بشأن توفير أقصى درجات الراحة للطلاب الذين يؤدون الامتحان وأيضا مواعيد دخول الطلاب قبل بدء الامتحان.

كما يناقش الاجتماع، التصدي للغش بشكل أكبر وعدم السماح للطلاب بالدخول بأي وسيلة غش، موضحًا أنَّه تمّ رصد جميع الشكاوى والمشكلات التي حدثت الأسبوع الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة وسيتمّ التنبيه على رؤساء اللجان بعدم تكرارها.