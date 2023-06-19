«8 الصبح» في جولة افتراضية لزيارة الآثار المصرية بالمتحف البريطاني (فيديو)

أجرى برنامج «8 الصبح» المعروض على شاشة «dmc» جولة افتراضية داخل المتحف البريطاني لزيارة الآثار المصرية المنهوبة منذ سنوات طويلة ويصل عددها لـ110 آلاف قطعة أبرزها حجر رشيد.

وبدأت الحلقة الأسبوعية عن السياحة الافتراضية، وسياحة الميتافيرس، والتي قدمتها الإعلامية آية جمال الدين، وتستضيف فيها خالد عمار، مؤسس مشروع الإعلام الإفتراضي، والكاتب بشبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن، بمقدمة عن أهمية السياحة الافتراضية ومساهمتها في الترويج للسياحة.

السياحة الافتراضية بدأت تظهر جليًا مع ظهور جائحة كورونا

وقال «عمار»، إن السياحة الافتراضية بدأت تظهر جليًا مع ظهور جائحة كورونا وخسارة السياحة العالمية أكثر من 2 تريليون دولار، إذ اتجهت عدد من الدول لعمل زيارات افتراضية للمتاحف والأماكن الأثرية الخاصة بيه.

زيارة حجر رشيد أحد أهم المعالم الأثرية

وأكد «عمار» خلال اللقاء أن زيارة حجر رشيد أحد أهم المعالم الأثرية المصرية والمهرب في المتحف البريطاني أمر هام للغاية للتذكير والتوعية بأهمية استرداد الآثار المهربة، داعيًا المدرسين في المدارس وطلاب الجامعات لعمل جولات افتراضية للمتاحف العالمية لزيارة الآثار المهربة بهدف التوعية بها.

الجولات الافتراضية لها عوائد مادية كبيرة على السياحة

وأوضح عمار أن الجولات الافتراضية لها عوائد مادية كبيرة على السياحة هذا فضلًا عن الترويج، والتوعية لافتًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة مثل البلوكتشن وغيرها سوف يساهم أيضًا في انتعاش السياحة محليًا وعالميًا.

وتقدم شاشة « dmc» باقة مختلفة من الفقرات عبر برامجها المتنوعة على مدار اليوم تحت إشراف الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس شبكة قنوات «dmc»، فيما يترأس تحرير برنامج «8 الصبح» الصحفي أحمد عبد العظيم، وتقدمه آية جمال الدين، وأسماء مصطفى، وهبة ماهر، وداليا أشرف، ورحمة خالد، ويعرض على شاشة « dmc» على مدار الأسبوع.