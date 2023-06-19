وزير العدل يؤكد عزم مصر على تعظيم مناخ الاستثمار باعتباره ركيزة النمو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة المصرية عازمة على تعظيم الاستثمار من خلال التعاون الدولي بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ورحب وزير العدل، في بداية كلمته بالمنتدى الأول لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بالحضور ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة أنسول إنترناشيونال، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقديرا لهم على دورهم ومشاركتهم وزارة العدل في تنظيم المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدولة المصرية جادة وعازمة نحو زيادة الاستثمار

وأشار المستشار عمر مروان إلى أن التوجه الرئاسي والاهتمام بانعقاد هذا المنتدى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك من أن الدولة المصرية جادة وعازمة نحو زيادة الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية في أحداث النمو الاقتصادي المستدام.

تعظيم الاستثمار والمناخ الداعم له

وأضاف وزير العدل أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تؤكد أن مصر عازمة على تعظيم الاستثمار والمناخ الداعم له بآليات جديدة تواكب الواقع، حيث جرى إعداد بنية تشريعية جيدة من أجل هذا الغرض حيث تم تعديل قانون إعادة الهيكلة والافلاس.

وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يعد إحدى آليات التعاون الجديدة بين الدول المجاورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعظيم فرص الاستثمار.