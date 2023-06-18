الحوار الوطني.. رؤية لتطوير العمل الأهلي والبحث العلمي

فى واحدة من القضايا الساخنة التى فتح الحوار الوطنى نقاشاً حولها، تصدرت موضوعات وقضايا العمل الأهلى والمعوقات التى تواجهها منظماته، اجتماعات المحور السياسى،اليوم، فى رابع أسبوع لجلسات الحوار الوطنى، حيث تمت مناقشة العمل الأهلى فى مصر والمحليات والحريات العامة.

وتحدث عدد من الخبراء والسياسيين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب عن ضرورة فتح المجال العام وتطبيق مواد الدستور وقانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، وذلك ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلى المندرج ضمن جلسة العمل الأهلى فى مصر.

وعلى التوازى، انعقدت جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج، وأيضاً متطلبات حرية البحث العلمى، بهدف حصول الباحث على حريته فى إبداء آرائه فى بحثهم، وحرية الدكتور داخل محاضرته، وإمكانيه وصول الباحث عن معلومات واستطاعته للحصول على المعلومات التى يحتاجها، فضلاً عن تفاعل الأساتذة والباحثين. وفى سياق آخر، خصصت إدارة الحوار الوطنى جلسة مساء أمس، للجنة المحليات لمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.