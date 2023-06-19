مصير مجهول لأفلام أحمد مكي.. توقف مفاجئ لمشاريع سينمائية

10 أعوام تقريبًا، ولازال الفنان أحمد مكي، بعيدًا عن السينما، وانشغاله الطويل بالأعمال الدرامية، حيث كان «سمير أبو النيل» الذي عُرض عام 2013، هو آخر أفلامه، قبل اتجاهه للمسلسلات بشكلٍ مكثف.

وعلى مدار السنوات الماضية، أعلن الفنان أحمد مكي، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم الاثنين، عن عودته للسينما، والتعاقد على أعمال جديدة، إلا أنها لم تخرج للنور، ولم يُعلن عن أي تحضيرات خاصة بها أو التعاقد مع أبطال، لتواجه هذه الأفلام مصيرًا مجهولًا، في ظل توقفها المفاجئ.

وترصد «الوطن»، فيلمين توقفا للفنان أحمد مكي، ويواجهان موقفًا ضبابيًا، وهما كالتالي:-

- فيلم مفيش مشكلة

في يونيو 2020، تعاقد أحمد مكي، على بطولة فيلم جديد، يحمل اسمًا مبدئيًا «مفيش مشكلة» تأليف فاروق هاشم، وإخراج كريم السبكي، وكان من المُقرر بدء التحضيرات وإتمام مرحلة التعاقدات مع باقي الفنانين، إلا أنّ المشروع ظل ساكنًا، ولم يتم اتخاذ أي خطوة لإنجازه حتى الآن.

- فيلم 2019

في 20 أغسطس عام 2018، أعلن أحمد مكي لجمهوره، عن عودته للسينما بعد غياب، ونشر وقتها صورة تجمعه بالمنتج أحمد سمير، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «النهاردة مضيت فيلمي الجديد (2019) مع المنتج أحمد سمير.. وده تاني تعاون بيننا، بعد ما حققنا سويا نجاح كبير (الحمد لله) في مسلسل الكبير، الجزء الأول والثانى... انتظرونا».