تفاصيل ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص وسرقة سيارته في الجيزة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 3 متهمين لاتهامهم بالتعدي على أحد الأشخاص في منطقة الجيزة والاستيلاء منه على سيارة ملاكي اشتراها من أحدهم لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

القبض على المتهمين

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 متهمين لاتهامهم بالتعدي على أحد الأشخاص في منطقة الجيزة والاستيلاء منه على سيارة ملاكي اشتراها من أحدهم لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة المُشار إليها.

خلافات على سيارة

وقننت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها وألقت القبض على المتهمين أثناء استقلالهم السيارة التي أستولوا عليها من المجني عليه، وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وذلك بعد تحريض من المتهم الهارب مقابل تحصلهم على مبلغ مالي.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال سمير عبدالعظيم، المحامي والخبير القانوني، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «عبدالعظيم» خلال حديثة لـ«الوطن»، أن المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».