خبير سياسي: توقيت جلسات الحوار الوطني «مناسب» مع نجاح الدولة في تجاوز أزماتها

قال عادل عبد الصادق الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ الحوار الوطني يمثل منصة وطنية تجمع الجميع وكافة الأطياف من أجل مناقشات كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف الراهنة، لافتا إلى أنّ الحوار الوطني سيكون فرصة حقيقية من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ من أجل صناعة مستقبل جديد للدولة المصرية.

«عبدالصادق»: الحوار الوطني أكد انفتاح القيادة السياسية على الرأي الآخر

وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة صدى البلد، أنّ الحوار الوطني مبادرة رئاسية فاجئت الجميع وكل القوى السياسية والحزبية بالدولة المصرية، مشيرا إلى أنّ المبادرة أكدت انفتاح القيادة السياسية على الرأي الآخر والاستماع له، وأنه لا توجد معارضة بل معارضة وطنية تحترم القانون والدستور تشارك في بناء الوطن.

بدء جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت مناسب

وشدد عبدالصادق على أنّ بدء جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت، مناسب بعد نجاح الدولة المصرية في تجاوز أزماتها، منها مكافحة الإرهاب والاقتصاد وبناء بنية تحتية قوية لخوض كافة المشروعات التنموية، مبينا أنّ المرحلة المقبلة ترتكز على الإنجازات التي تم تحقيقها مع الانفتاح على الآخر مع التوجهات والتحديات في الإقليم، والتحديات العاليمة خاصة الاقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا.