توريد 199 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ

كشف عماد حبيب، مدير مديرية التموين والتجارة والداخلية في محافظة كفر الشيخ، عن نسبة توريد القمح والتي وصلت اليوم الاثنين، إلى 199 ألف طن، مشيراً إلى أن عمليات التوريد من قبل المزارعين والموردين تشهد تزايدًا مدار الأسبوع، وفقاً لعمليات التوريد داخل الشون والهناجر المخصصة لاستقبال المحصول.

ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية، ومقرها مديرية التموين بمدينة كفر الشيخ، تتابع على مدار الساعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعملية تسليم القمح المحلي من قبل المزارعين في كفر الشيخ.

نسب توريد القمح في كفر الشيخ

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح المحلي في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، شهدت ارتفاعًا في نسب التوريد، مشددًا على تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية بهدف تسليم الموردين والمزارعين بالمحافظة لمستحقاتهم المالية جراء عمليات توريد القمح من العام الجاري 2023.

مساحات محصول القمح في كفر الشيخ لعام 2023

وأوضح أن موسم حصاد القمح بالعام الحالي 2023 في محافظة كفر الشيخ قارب على الانتهاء، بينما بلغت نسبة المنزرع من محصول القمح المحلي هذا العام نحو 254 ألف فدان.