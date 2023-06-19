السجن 3 سنوات لعامل سرق «توك توك» بالإكراه في أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن 3 سنوات، لإدانته بسرقة مركبة «توك توك» بعد التعدي على قائدها بالضرب على طريق قرية المسعودي بمركز أبوتيج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل، الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

سرقة «توك توك»

تعود وقائع القضية رقم 6118 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ من «محمود . أ . ع»، طالب، بأنه أثناء قيادته لمركبة «توك توك» استوقفه شخصان، وطلب منه توصيلهما إلى قرية المسعودي، وأثناء سيره بهم لتوصيلهم قاموا بالتعدي عليه وسرقة «توك توك».

كاميرات المراقبة

وبتقنين الإجراءات وفحص كاميرات المراقبة لخط سير الـ«توك توك»، توصل ضباط وحدة مباحث مركز أبوتيج إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «إسماعيل . أ . ع»، مقيم في مركز البداري، وآخر هارب، حيث قام المتهم وآخر باستدراج المجني عليه إلى مكان خال من المارة، وتعديا عليه وهدداه بسلاح أبيض بوضعه على رقبته، بقصد تخويفه ودفعه خارج المركبة، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والفرار بالـ«توك توك».