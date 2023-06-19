جميع قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023.. رابط المفاهيم

جميع قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023، من أكثر الأسئلة بين طلاب الثانوية العامة 2023 تزامناً مع امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والذي يؤديه الطلاب غداً الثلاثاء 20 يونيو 2023، وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جميع قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط كتيب المفاهيم للثانوية العامة لمادة اللغة الفرنسية «لغة ثانية»، والذي يتضمن جميع قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023 والمفاهيم الخاصة بالمادة والتي يستلمها الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وأشارت وزارة التعليم، أن كتيبات المفاهيم يتم تسليمها للطلاب قبل بدء الامتحان داخل اللجان الامتحانية، ويتم استلامها مره أخرى بعد نهاية الامتحان، ويتم التنبيه بعدم الكتابة أو الشطب عليها وعدم إتلافها لاستخدامها في السنوات المقبلة.

امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن اسئلة امتحانات اللغة الفرنسية ستكون واضحة ودون أي أخطاء لغوية ولا تحتاج إلى التأويل، وتكون بنسبة 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ونسبة 15% مقالي، وسيكون بديل واحد من البدائل صحيح.

ومن المقرر، أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مشددة لرؤساء اللجان الثانوية العامة 2023، بعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدي لأي محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.