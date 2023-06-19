طبيب بيطري يكشف أضرار ذبح الأضاحي في الشوارع (فيديو)

قال اللواء الدكتور محمد الجمل، الطبيب البيطري إن الذبح في الشوارع مضر جداً للمنظر الحضاري، بالإضافة إلى أن اللحوم التي نستخلصها من الذبائح تكون معرضة بشكل كبير للتلوث نتيجة عدم نظافة الشوارع وعدم تجهيزها بشكل مناسب لعملية الذبح.

الذبح للأضحية يجب أن يتم في المجازر المخصصة

وأضاف الطبيب البيطري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن الذبح للأضحية يتم في المجازر المخصصة والتي تشرف عليها وزارة الصحة، وتشرف على تجهيزها وتعقيمها، ما يضمن سلامة وجودة اللحوم ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.

المجازر تعمل تحت إشراف طبي بيطري على أعلى مستوى

وأكد الطبيب البيطري في مداخلته مع الاعلامية ياسمين سيف، أن المجازر تعمل تحت إشراف طبي بيطري على أعلى مستوى للتأكد من سلامة الذبائح، وأن كل الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين مجانية بالكامل بهدف تسهيل عملية الذبح على المواطنين.