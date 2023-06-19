محافظ كفر الشيخ يستقبل 3 وزراء لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية التجارية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتدشين ووضع حجر الأساس منطقة لوجستية، وتفقد المركز التكنولوجي بالديوان العام، ومركز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والذي يضم غرفة اجتماعات، وغرفة أمن وغرفة الكنترول والتحكم، وعدد من الغرف، للتواصل مع الغرف الفرعية وربطها بالوزارات المعنية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،اللواء سعيد عماره، وأشرف عبدالونيس، محمد فوزي الرفاعي، والدكتورة منى عبدالهادي، والدكتورة هدى الطنمباري،

تفقد المركز التكنولوجي

وتفقد محافظ كفر الشيخ والوزراء، المركز التكنولوجي بالديوان العام، ومركز السيطرة والسلامة بالديوان العام، وأشار في بيان إلى افتتاح 13 مركزا تكونولوجيا لتقديم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص «محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل، وطلب توصيل مرافق «كهرباء مياه»، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ

وتتضمن المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ، أنشطة متنوعة، تشمل تجارة الجملة ونصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة في مصر.

وقالت وزيرة الهجرة، إنّ الاهتمام بإقامة المشروعات اللوجيستية في مصر في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير والنهوض بمنظومة التجارة الداخلية والتوسع في إنشاء المناطق التجارية في المحافظات المختلفة وخارج القاهرة الكبرى، كما تطرح الدولة العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بهدف توفير مزيج كبير ومتنوع من المنتجات والسلع والخدمات، لإثراء ثقافة التسوق لدي المواطنين في المحافظات المختلفة، بالإضافة الى أنّ مشروعات المناطق اللوجيستية تتميز بأنها كثيفة العمالة، وبالتالي توفر آلاف فرص العمل المتنوعة لأبناء المحافظات، في ظل مواجهة الدولة لتحديات القضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل والتوظف، فضلا عن مساهمة مشروعات المناطق اللوجيستية في تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمات للمواطنين والحصول على قيمة مضافة اقتصادية أكبر.

وأضافت «ما يتم الآن على أرض مصر من إنجازات معجزة بحق فمصر الآن تبني دولة جديدة، قوية، وقادرة، ومزدهرة، ما يؤدي لنمو الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص استثمارية واعدة في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية، والتي يعاني منها العالم أجمع، وما تم إنجازه في مصر من مشروعات تنموية ضخمة وبنية تحتية عملاقة ومدن جديدة كبرى، يستحق منا جميعا الفخر، ونعرب عن بالغ اعتزازنا بهذا الوطن القادر، ونتفائل بمستقبله المشرق».