مصر للطيران تسير 18 رحلة جوية لنقل حجاج السياحة وقرعة الجيزة للسعودية

قالت شركة مصر للطيران، إنه في إطار الجسر الجوي الذي تسيره الشركة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة فإن الشركة ستسير اليوم نحو 18 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة والداخلية وقرعة الجيزة وشركات السياحة والحجاج الترانزيت والأجانب وحاملي تأشيرات العمل.

8 رحلات إلى المدينة المنورة اليوم

وأضافت شركة مصر للطيران في بيان صحفي اليوم أن الـ18 رحلة التي تسيرها الشركة اليوم إلى المملكة العربية السعودية لنقل حجاج بيت الله الحرام سيكون خط سير 10 منها القاهرة -جدة، فيما سيكون خط سير الـ 8 الأخرى القاهرة -المدينة المنورة.

150 رحلة جوية تسيرها الشركة لنقل الحجاج هذا العام

وأشارت الشركة إلى أنها ستسير هذا العام نحو 150 رحلة جوية في مرحلة ذهاب الحجاج بمعدل 78 رحلة إلى مطار جدة و72 إلى مطار المدينة المنورة، لافتة إلى أن أخر رحلات الشركة لنقل حاملي تأشيرة الحج إلى مطار جدة ستكون يوم الخميس المقبل 22 يونيو، فيما ستسير الشركة عدد من الرحلات إلى مطار المدينة يوم الجمعة 23 يونيو 2023.