«التعليم»: لا مجال لتسريب أي امتحان.. وإجراءاتنا غير مسبوقة ومشددة

نفى شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله عبر جروبات الغش بشأن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام، مؤكدًا أن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام ليس له وجود من الصحة.

لم يحدث أي تسريب

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي» إن كلمة تسريب تعني أن الامتحان يتم تداوله على نطاق واسع قبل بداية الامتحانات، وهذا لم يحدث إطلاقا.

وأكد أن هناك غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتم التعامل مع أي مخالفات فورا، والإجراءات غير مسبوقة ومشددة جدًا.

وذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي يتابع كافة التفاصيل، ولا مجال لتسريب أي امتحان.

رصد 5 حالات غش

وأشار إلى أن هناك شائعات وتشكيكاً، وهذا أمر وارد، ويتم إصدار بيانات فورية للمواجهة، لافتًا إلى أنه تم رصد 5 حالات غش خلال امتحان اللغة العربية.