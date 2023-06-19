لماذا تُفضل ليلى علوى المُشاركة في السينما عن التليفزيون؟

تعيش الفنانة ليلى علوي، حالة من النشاط الفني، لاسيما على مستوى السينما، إذ يُعرض لها فيلم «شوجر دادي» في دور العرض حاليًا، بالتزامن مع دخولها فيلم جديد بعنوان «آل شلبي»، إذ صارت تحرص على التواجد في دور العرض بشكلٍ شبه سنوي تقريبًا، إذ يبدو أنّ تركيزها يتجه نحو السينما بقدرٍ يفوق عن التلفزيون.

ساعات بعيط من التعب

ليلى علوي، كشفت عدم رغبتها في المشاركة بالمسلسلات الطويلة التي يصل عدد حلقاتها إلى 30 حلقة، وتفضيل السينما عنها، كون الأولى تتطلب جهودًا مضاعفة وساعات تصوير طويلة، حيث قالت: «ساعات بعيط من التعب والإجهاد».

وأضافت ليلى علوي، خلال حوارها التليفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، «أنا بحب السينما لأنها أقل في المجهود، أنا مش عايزة دراما 30 حلقة.. زهقت من هذه الفكرة وبحب الأعمال القصيرة ذات 15 حلقة أو خمس حلقات حتى».

وأكّدت ليلى علوي: «أحيانًا بنشتغل 24 ساعة لأني ببقى عايزة أعمل أحسن حاجة، وبقاوم أي إحساس بالتعب جوايا، ومش أنا لوحدي اللي ممكن أعيط من التعب.. فيه فنانين كتير كده».

وحققت ليلى علوي، نجاحًا كبيرًا في السينما حاليًا، حيث تُشارك بفيلم «شوجر دادي» إذ يتصدّر قائمة الإيرادات، بقيمة 6 ملايين جنيه منذ طرحه في دور العرض، ويُشارك في بطولته كل من تامر هجرس، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومحمد محمود، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار لايت كوميدي، من خلال المواقف التي تتفجر بسبب أزمة منتصف العمر بين زوجين وزهما بيومي فؤاد وليلى علوي، الأمر الذي يهدد استقرار الأسرة، ومحاولات إنقاذها بشتى الطرق.