ليلى علوي تبكي على الهواء بعد تذكر والدتها: «كانت طول الوقت بتطمن عليّا»

كشفت الفنانة ليلى علوي عن تعاملها مع نجلها وتربيتها له، قائلة: «هذا الجيل يمل سريعاً من كثرة الاتصال به والاطمئنان عليه طول الوقت، ده حقيقي بس إحنا كأمهات بنخاف عليهم وبنحبهم».

ليلى علوي تبكي على الهوء

وتابعت ليلى علوي خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON :«نحاول نراعي ده بس مشاع الحب والقلق بتغلب»، وانتابت الفنانة ليلى علوي نوبة بكاء على الهواء بعد تذكرها لوالدتها الراحلة قائلة: «أمي كانت طول الوقت تتصل بي وتطمن وتزعقلى أنتي فين؟ قلقتيني عليكي ولكن في أول مرة وأنا في الساحل الشمالي بعد رحيلها لم أتلق اتصالها فشعرت بحزن عميق».

أتمت موجهة رسالة للأبناء من الجيل الجديد : «ماتزعلوش مننا يا ولاد ده حب والله».

وكشفت الفنانة ليلى علوي أن تربية الأولاد أصعب من البنات، قائلة: «أنا مربية بنات أختي وهي في الوقت ذاته اعتبرها ابنتي وتربية الأولاد أصعب من الفتيات لأنهم مع الكبر وتقدم العمر بيكون مرحلة أصعب ودائما يرافقه إحساس أنه يرفض تقديم ملحوظات عليه وأن تقال بشكل مش لطيف ولازم إحنا كآباء وأمهات نحافظ على هذا عشان دول رجالتنا اللي هيشيلوا مسؤولية وهيفتحوا بيوت».

مواصفات شريكة حياة ابنها

وعن مواصفات الفتاة التي ترغب في أن تكون شريكة حياة لابنها خالد قالت: «مش بحط شروط بس لازم تكون سوية بنت ناس متربية في بيت محترم وفي حال ذلك وكانت موجودة بالمواصفات دي هبقى حما صعبة بس على خالد مش عليها».

وشددت على أهمية خالد في حياتها قائلة: «خالد كل حياتي وتفكيري فيه أكتر من تفكيري في الشغل، وبفكر فيه معظم ساعات اليوم أكثر من الشغل وأكثر ما يقلقني إني دائما نفسي يكون مطمئناً ومرتاحاً وحساه لسه مش مطمن وأنا نفسي يبقى مرتاح لأن أيام الجيل الحالي أصعب من أيامنا».