رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 1.5 طن دقيق مدعم مع مسؤول عن مخبز قبل بيعها في السوق السوداء

كتب:

محمد بركات
11:18 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
ضبط متهم- صورة تعبيرية

ضبط متهم- صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الحدائق، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز على 1.550 طن دقيق بلدي مدعم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

نصائح للحاج عند جمع حصى رمي الجمرات.. أبرز ما تناوله كتاب وزارة الداخلية

محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة وزارة الداخلية

طريقة تسجيل بيانات الشقق المؤجرة في وزارة الداخلية إلكترونيا

طريقة تسجيل بيانات المزارع والشقق والمحلات المؤجرة على موقع وزارة الداخلية
بقلم محمد بركات