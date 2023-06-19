ضبط 1.5 طن دقيق مدعم مع مسؤول عن مخبز قبل بيعها في السوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة الحدائق، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخبز على 1.550 طن دقيق بلدي مدعم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.