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ضبط 7 متهمين بحيازة مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
11:40 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين عن القانون، ولا سيما مروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلان سيارة أجرة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة).

ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص، قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلو جرام - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة، وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى- ميزان حساس).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارات لسهولة التنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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