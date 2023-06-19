ضبط 7 متهمين بحيازة مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين عن القانون، ولا سيما مروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية مُستقلان سيارة أجرة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة).

ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص، قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلو جرام - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة، وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى- ميزان حساس).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارات لسهولة التنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.