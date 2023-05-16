قصة سرقة مواتير ومعدات عجن من مخبز في الأميرية.. «اتباعت خردة»

تسلل شخصان إلى أحد المخابز في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، بغرض سرقة المعدات والمواتير المستخدمة في عجن الخبز، جريمة سرقة جديدة كشفت ملابساتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية حتى ألقت القبض على المتهمين فيها، وتستعرض «الوطن»، التفاصيل الكاملة لسرقة مخبز بالأميرية، حسب تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية حول الواقعة.

التسلل إلى المخبز ليلاً

اتفق الشخصان على سرقة أحد المخابز في منطقة الأميرية، وتسللا في أوقات متأخرة من الليل بعدما تأكدا من غلق المخبز لأبوابه وخلوه من العاملين به، ودخلا المخبز من خلال أسلوب التسلق، ووجدا أمامهما مواتير عجن الخبز وبعض أدوات ومعدات إنتاج الخبز.

الأول بقي خارج المخبز ليؤمن المكان ويخطر الثاني بأي حركة مفاجئة، والثاني سرق 4 مواتير عجن، وما استطاع حمله من أدوات ومعدات، وهرب المتهمان على الفور من المخبز قبل أن يراهما أحد وينكشف أمرهما.

بيع المسروقات خردة

اتفق اللصان على التوجه إلى اثنين من تجار الخردة، وحكيا له تفاصيل واقعة السرقة، وقررا بيع تلك المسروقات إليهما للتخلص منها والحصول على الأموال التي يحتاجونها.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين القبض على المتهمين بسرقة أدوات ومواتير عجن الخبز من أحد المخابز في منطقة الأميرية بالقاهرة، والعثور على المسروقات مع اثنين من تجار الخردة، وأحيل الأربع متهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة للمتهمين بسرقة مخبز في الأميرية، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنَّه حسب المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، فإنهما ينتظران عقوبة تصل إلى الحبس، إذا لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر.