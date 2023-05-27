السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي يسرق عددات الكهرباء في الأميرية

عاقبت محكمة جنح الأميرية، 3 عاطلين، لإدانتهم بسرقة عددات الكهرباء، بعد تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم بمنطقة الأميرية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتلف تطعيمات الأطفال داخل الوحدة الصحية، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شهاب عشوش.

تكوين تشكيل عصابي

وجاء في أوراق القضية، تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا، فيما بينهما بدائرة قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، لسرقة عددات الكهرباء، ما تسبب في انقطاع الكهرباء، وتلف تطعيمات الأطفال داخل الوحدة الصحية.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الأميرية، يفيد تكوين المتهمين الثلاثة، تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص في سرقة عددات الكهرباء.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات، جرى القبض عليهم واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي وجهت لهم تهمة السرقة، وأحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.