رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية.. الأمواج تصل إلى مترين (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، اليوم الاثنين، بعدما أفادت تقارير مفتشيها بأن حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي، حيث ترتفع الأمواج وتصل إلى مترين، حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم رفع الرايات الحمراء بكل شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي، وتنبيه الرواد بحظر نزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

وذكر رئيس الإدارة لـ«الوطن»، أن نسب إشغال الشواطئ في القطاع الشرقي لم تتعد 25%، والقطاع الغربي بلغت 15%، مؤكداً أن الفرصة مواتية للاستمتاع بهواء البحر دون النزول حفاظا على حياتهم مع إمكانية النزول وفقا لاتباع رجال الإنقاذ.

حالة الطقس في الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 27 درجة مئوية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وارتفاع الأمواج لتصل إلى مترين، وهو أمر ما بين معتدل إلى مضطرب ما تبعه رفع الرايات الحمراء لمنع نزول البحر.