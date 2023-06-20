أماكن التنزه في عيد الأضحى المبارك بشمال سيناء

تعيش محافظة شمال سيناء حالة من الأمن والأمان والاستقرار، غير مسبوق، أدى هذا إلى عودة الخدمات بما فيها أماكن التنزه والترفيه بالمحافظة.

أهم مناطق الترفيه والتنزه بشمال سيناء

وعن أهم المناطق التي يستعد الأهالي قضاء الإجازة وأيام عيد الأضحى بها في مدينة العريش، ساحل البحر، الذي به عدة مناطق للتنزه، منها سينما العريش الصيفية التي عادت للعرض.

فيما جرى افتتاح ملاهي العريش الكائنة بمنطقة الكرنتينا، بالقرب من ساحل البحر وقسم ثان العريش، وجرى افتتاح حديقة الاستراحة، التي تتميز بالمساحات الخضراء، علاوة على تواجد ألعاب أطفال حديثة.

وأيضا حديقة سوزان مبارك وهابي فاميلي بمنطقة المساعيد، التي تتميز بتواجدها على ساحل البحر، كاملة الخدمات، بأسعار طبيعية، علاوة على حديقة الألعاب بوسط المدينة، ومنطقة ملاهي المساعيد، وحي الضاحية بوسط العريش.

تجهيز حديقة الكوثر بوسط الشيخ زويد

وفي الشيخ زويد، جهز مجلس المدينة حديقة الكوثر بالمساحات الخضراء، بالإضافة إلى فتح شاطئ الشيخ زويد، ومنطقة الصخرة، وهي ضمن المناطق ذات الجمال الطبيعي، لالتقاط الصور التذكارية.

وفي مدينة بئر العبد، يعتبر شاطئ الرواق من أهم المناطق التي ستشهد إقبال الأهالي في العيد، علاوة على ملاهي وسط المدينة.