«الأوقاف»: حملات موسعة لتجهيز المساجد لإقامة صلاة عيد الأضحى

تستعد وزارة الأوقاف، لصلاة عيد الأضحى المبارك، بحملات موسعة للتأكد من نظافة المساجد، ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات، بالقيام بحملة نظافة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ من بعد غد الأربعاء، وحتى صلاة العيد.

وشدد وزير الأوقاف، على ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد، من أئمة وعمال، واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله عز وجل، التي هي شرف لنا، وواجبنا العمل على تهيئتها على أفضل وجه.

استعدادات المساجد لصلاة عيد الأضحى

وقرر وزير الأوقاف، إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، وفي الساحات التي تحددها كل مديرية، في ضوء نفس الضوابط السابق اتباعها في صلاة عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.