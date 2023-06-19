ضبط 4 لصوص متهمين بسرقة الدرجات النارية والشقق السكنية بالقاهرة والقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب عدد (6 وقائع) سرقة بذات الأسلوب..تم بإرشاد أحدهم ضبط كافة الدراجات المُستولى عليها بمكان إخفائهـــــا، بإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على الدراجات، وإتهموهم بالسرقة.

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.. وبحوزته (مُفتاح إنجليــزى) وبمواجهتــــه إعترف بمزاولته نشاطـــاً فردياً فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكابه عدد (7 وقائع) سرقة بذات الأسلوب ..تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئا النيــــة" (مالكا محل خردة بمحافظة القليوبية).. وبإستدعاء المجنى عليهــــم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.