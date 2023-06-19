«بركات المحبة».. مقال جديد للبابا تواضروس في مجلة «الكرازة»

نشر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقالًا جديدًا في العدد الجديد من مجلة «الكرازة»، المنبر الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت عنوان «بركات المحبة».

«بركات المحبة».. مقال البابا الجديد

وأوضح البابا تواضروسن في مقاله، أن بالمحبة والضمير والإيمان ينجح الإنسان في مسيرة حياته، وأن المحبة كانت المحور الأساسي لزيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس.

وتابع بأن اللقاء مع البابا فرنسيس، كان مفرحًا للغاية، ومع الآباء الكاثوليك، وصفًا أنه شعر هو والوفد المرافق له بمشاعر الامتنان والفرح والترحيب الحار في محبة.

مشاهد من زيارة البابا للفاتيكان

وقال البابا تواضروس، إن هناك عدة مشاهد خلال الزيارة تجلت فيها مظاهر المحبة، ومنها:

- المقابلة الأولى مع البابا فرنسيس في ميدان بيتر، أشار البابا تواضروس إلى قيام بابا الفاتيكان بأخذ الصليب الذي يرتديه وتقبيل أيقونة العذراء الموجودة به، موضحًا أنها كانت لفتة مفاجئة من بابا الفاتكان، ولكنها حملت معان كثيرة ومحبة فياضة وتواضع يمثل درسا في قبول الآخر.

- في ساحة القديس بطرس، أول مرة يشارك البابا فرنسيس أحد في إلقاء كلمته، وتعد تلك مناسبة ذهبية.

- أثناء دخول ميدان سان بيتر، أنشد شمامسة الكنيسة القبطية لحن القيامة التي تعد المرة الأولى التي يسمع فيها لحن قبطي في حضرة بابا الكاثوليك.

- اللقاء المنفرد مع بابا الفاتيكان وبحث مجالات التعاون بين الكنيستين.

- لقاء الوفدين كان لقاء تسوده المحبة.

- تقديم الهدية للكنيسة الكاثوليكية وإعلان البابا فرنسيس بناء مذبح باسم شهداء ليبيا.

- تقديم البابا فرنسيس كاتدرائية القديس جيوفاني في روما للصلاة القداس الإلهي بها.