البابا تواضروس يوجه رسالة طمأنة للأقباط بشأن صحته

وجَّه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة من خلال مجلة الكرازة، المجلة الرسمية، للأقباط يطمئنهم خلالها على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية قبل بدء صوم الرسل منذ عدة أيام.

البابا تواضروس يوجه رسالة طمأنة للأقباط

وحول الحالة الصحية للبابا تواضروس قال قداسة البابا خلال رسالته «يبدو أن شهر مايو الماضي كان مزدحما بالخدمة والرعاية والقداسات والاجتماعات والزيارات والمقابلات، وانتهى الشهر بعيد دخول المسيح إلى مصر، واجتماعات المجمع المقدس، واللجان المجمعية، هذا بالطبع بجوار زيارتنا إلى الفاتيكان وروما وميلانو والنمسا بكل ما شملت من برنامج مكثف، ومع حرارة الجو، واستخدام أجهزة التكييف خلال الاجتماعات الإجهاد الشديد.. التهب عندي العصب السابع بالوجه، ودائما الأطباء يقولون عن السبب إنه stress and no rest مما استدعى فحصا طبيا، وعلاجا دوائيًا، وعلاجا طبيعيًا بجلسات يومية، مع الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود، وهذا ما اتبعته منذ أول يوم في صوم الرسل، في خلوة تامة أرجو ألا تطول» .

البابا تواضروس: كنت أحتاج لفترة هدوء

وتابع البابا تواضروس «ولكنها فترة كنت أحتاجها بشدة من أجل الهدوء والسكون والتأمل ومراجعة تدبير الكنيسة داخليا وخارجيا والتفكير في شئونها عامة، وأؤمن بشدة أن صلوات الأحبار الأجلاء والآباء الكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة والشبان والخدام والخادمات وكل الشعب وحتى الأطفال هي أكبر معين في محنة المرض، ولذا أشكر الله الذي حياتنا فيه وبه، وعنايته لا تغفل ولا تنام، ومحبته فياضة في كل صباح».

تواضروس: أشكر كل من أرسل لي رسالة نصية

وأضاف تواضروس «وأشكر آلاف الرسائل النصية التي وصلتني مباشرة، أو عن طريق السكرتارية، وكل من سأل كافة الأحباء الشعب من من المصري الأصيل».

واختتم البابا تواضروس رسالته «نصلي دائما : أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لأجسادنا عافيها .. ودمتم في عناية المسيح ورعايته بكل صحة وسلام».