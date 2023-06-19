سعر خروف العيد في شوادر وزارة التموين.. أقل من أسواق الماشية

تطرح وزارة التموين، عبر شوادرها، خروف العيد بأسعار أقل من أسواق الماشية، وأعلنت الوزارة الاستعداد لإقامة 32 شادرا على مستوى الجمهورية، خلال أيام، لطرح الخراف الحية، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

سعر خروف العيد في شوادر وزارة التموين

وأعلنت وزارة التموين طرح خروف العيد في شوادرها، بسعر 170 جنيها للكيلو القائم.

استيراد 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا

وتترقب وزارة التموين حاليا وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا، وفقا للتعاقدات المبرمة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية السودانية، من أجل ضخها في شوادر الخراف الحية التابعة لوزارة التموين، فضلا عن كميات من رؤوس الماشية التي تصل حية ويجري ذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، ثم تطرح كلحوم طازجة في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو.