«التموين»: المخزون الاستراتيجي من اللحوم آمن ويكفي حاجة الاستهلاك

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أنّه سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2023.

زيادة كميات رؤوس الماشية

وأضاف المصيلحي، في بيان عن وزارة التموين قبل قليل، أنّ قرار فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار، ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، لافتا إلى أنّه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة، لتكثيف ضخ اللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

المخزون الاستراتيجي من اللحوم

وأكد وزير التموين، أنّ الدولة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلا عن إقامة 36 شادرا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية، وفقا للضوابط والاشتراطات.

ونوه وزير التموين، بأنّ المخزون الاستراتيجي من اللحوم آمن ويكفي حاجة المستهلكيين خلال فترة عيد الأضحى وما بعدها، بفضل التعاقدات التي تمت لاستيراد رؤوس الماشية الحية واللحوم المجمدة.