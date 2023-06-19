6 دول تستورد منها «التموين» اللحوم لطرحها بأسعار مخفضة.. طازجة ومجمدة

تكشف وزارة التموين والتجارة الداخلية من تعاقداتها على استيراد اللحوم الحية والمجمدة، لطرحها أمام المواطنين بأسعار مخفضة تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2023، وذلك من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والسيارات المتنقلة والشوادر المقامة لبيع الخراف الحية.

دول تستورد منها وزارة التموين اللحوم الحية والمجمدة

وتستورد وزارة التموين والتجارة الداخلية، من 6 دول اللحوم، وتزيد من تعاقداتها خلال الآونة الحالية وتشمل الدول على التالي:

** رؤوس المواشي الحية من دولة السودان.

** لحوم حية ومجمدة من جيبوتي.

** أبقار وأغنام من تنزانيا.

** لحوم ذبائح ضأن من أوغندا.

** لحوم المجمدة من دولة البرازيل.

* لحوم المجمدة من دولة الهند.

أسعار وأنواع اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتنخفض أسعار اللحوم المتوافرة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، عن أسعار اللحوم في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة والتي تتخطى 300 جنيه في الكيلو حاليًا، إذ تكون أسعار اللحوم في المجمعات كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيهًا.