«التموين» تنظم 32 شادرا لبيع الخراف الحية.. كيلو القائم بـ170 جنيها

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعيد الأضحى المبارك بـ32 شادرا لبيع الخراف الحية، فضلا عن تكثيف ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بفروع المجمعات الاستهلاكية.

شوادر بيع الخراف الحية

وقال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنّ عددا كبير من التعاقدات التي أتمتها وزارة التموين مؤخرًا لتوفير رؤوس الماشية، ساهمت في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مخفضة وتنافسية للمواطنين عبر فروع المجمعات الاستهلاكية.

وكشف اللواء أحمد حسنين عن إقامة عدد 32 شادرا لبيع الخراف الحية على مستوى المحافظات، بسعر 170 لكيلو الخروف القائم.

5 ألاف رأس أغنام من تنزانيا

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في بيان لوزارة التموين من قليل، أنّه مرتقب وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال تعاقدات مبرمة مع الشركة المصرية السودانية، موضحا أنّ رؤوس الماشية التي تصل حية يتم ذبحها بمجازر الأدبية بالسويس.

لحوم ضأن مبردة

ولفت اللواء أحمد حسنين، إلى أنّ هناك شحنة من رؤوس الماشية الحية، تترقب وزارة التموين وصولها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنّ الشحنة تقدر بكمية 5 آلاف ذبيحة ضأن مبردة من أوغندا مخطط وصولها جوا خلال الأيام المقبلة.