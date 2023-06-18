«التموين» تكثف ضخ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى: الكيلو بـ195 جنيها

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من اليوم الأحد، تكثيف ضخ اللحوم السودانية الطازجة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك 2023، إذ تبدأ اليوم بمتابعة الضخ إلى مجمع الألفي الاستهلاكي بمنطقة وسط البد، ثم يتوالى تكثيف الضخ تابعا إلى المجمعات الاستهلاكية المتوفر فيها أقسام للحوم.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

ووفقًا للمعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن شركات اللحوم التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تضخ اللحوم إلى فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيهًا سعر الكيلو من اللحوم السودانية الطازجة، وهي لحوم للماشية التي تستوردها وزارة التموين من السودان ويتمّ ذبحها في مجازر أبو سمبل بعد الكشف البيطري عليها من قبل لجان مختصة من وزارة الزراعة.

أنواع اللحوم في منافذ التموين

فيما توفر وزارة التموين، إضافة على اللحوم السودانية الطازجة، ومن بينها اللحوم البرازيلية والهندية المجمدة، إذ تبلغ أنواع وأسعار اللحوم كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيهًا.

لحوم مجمدة من البرازيل والهند

ووفقًا للتعاقدات التي أتمتها وزارة التموين مع البرازيل والهند، بدأت شركات اللحوم طرح من خلال المجمعات الاستهلاكية 5 آلاف طن لحوم برازيلي بسعر 160 جنيهًا للكيلو، فضلا عن قرب طرح ألف طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيهًا.